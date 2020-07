Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Matt Bianco.

Op 10 maart 1994 gaf de Britse band Matt Bianco een concert in de legendarische Nippon Budokan te Tokyo, Japan. De band is in 1982 opgericht door bassist Kito Poncioni, toetsenist Danny White en zanger Mark Reilly. Begin jaren ’80 had Matt Bianco een aantal hits waaronder ‘Get out of your lazy bed’, ‘Half a minute’, Whose side are you on?’ en ‘More than I can bear’. Tijdens het concert dat wij jullie vandaag aanbieden komen er een aantal van deze hits voorbij, alsmede een cover van ‘What a Fool Believes’ van The Doobie Bothers.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Matt Bianco live @ Nippon Budokan, Japan (1994).