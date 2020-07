Tricky komt met 14e album naar Paradiso

Tricky komt naar Paradiso met zijn nieuwe album ‘Fall To Pieces’, het 14e album van de bekende producer. De Britse triphop-rapper heeft in de afgelopen drie decennia een indrukwekkende carrière opgebouwd, wat begon bij de band Massive Attack.

Voor zijn muziek heeft Tricky altijd vrouwelijke vocalisten ingeschakeld om zijn ideeën uit te dragen. De meerderheid van de vocalen in de nummers op ‘Fall To Pieces’, worden aan zangeres Marta Zlakowska toevertrouwd. Sinds zijn laatste optreden in Paradiso in 2017, is hij druk bezig geweest met het opnemen van deze nieuwe plaat, is autobiografie ‘Hell Is Round The Corner’ verschenen en ook werd vorig jaar de betoverende EP ‘20,20’ uitgebracht.

