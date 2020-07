Ares komt naar Paradiso

De Brabantse rapper Ares excelleert in het schrijven en maken van eigenzinnige Nederlandstalige hiphop. Een jaar na het uitbrengen van zijn eerste EP ‘Dichterbij’ in 2012 tekende hij een contract bij Top Notch.

Zijn debuutalbum ‘Prins’ verscheen in 2017, dit zorgde ervoor dat Ares definitief een household name in de Nederlandse rapscene werd. Na het uitbrengen van zijn eerste album besloot hij zijn label te verlaten en weer muziek onder eigen beheer uit te brengen.

Sindsdien werden de podia en festivals alleen nog maar groter en de luistercijfers indrukwekkender. Zijn meest recente album ‘Lotus’ kwam begin 2020 uit en onlangs verscheen de single ‘Love = Drugs’, een samenwerking met rapper S10.

Op zaterdag 19 september staat Ares in Paradiso.