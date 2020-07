Bambara komt naar Merleyn

Het uit Athens, Georgia afkomstige post-punk trio Bambara gaat al enkele jaren mee maar met hun nieuwe plaat ’Stray’ gaan ze zeker meer liefhebbers bereiken. De vierde plaat van Bambara slaat je namelijk meteen in je gezicht. Hun geluid is vernietigend, groots, cool, broeierig, zweterig en op de sterkste momenten zelfs overweldigend en confronterend.

Verkijk je niet op de diepgang van deze “darkly thrilling blistering experimental rock-punk”. Let ook op het aangename contrast tussen achtergrond zang en de half-dronken bariton van zanger Reid Bateh. Bateh’s broer Blaze speelt drums en William Brookshire op bas en live wordt aangevuld met maar liefst een en soms zelfs twee extra gitaristen. Bambara is live bijna net zo vuig als Birthday Party, onverstoorbaar als Bodega, Dick Dale of Protomartyr, Daughters en IDLES.