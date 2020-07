‘Ace Of Spades’ viert 40e verjaardag met Deluxe box set

Tijdens de release van Motorhead’s ‘Ace of Spades’ in 1980 was het direct duidelijk dat deze plaat een gamechanger was voor alle vormen van hardrock. Het combineerde alles wat goed was van hardrock, heavy metal en punk en zette de volume knop op 11. Niets was gecompliceerder, niets was sneller en niets was harder.

In navolging van de zeer goed ontvangen re-issues van de ‘Overkill’ en ‘Bomber’ albums, komt nu ‘Ace of Spades’, de plaat die de band naar de top van de metal scene katapulteerde en hun naam voor altijd in de geschiedenis van de rock & roll plaatste. Om de 40ste verjaardag te vieren komen er nieuwe luxe versies uit. Er komen stevige book-packs in 2CD en 3LP formaat uit met een niet eerder uitgebrachte show van de ‘Ace Up Your Sleeve’ tour, het verhaal achter het album en veel niet eerder naar buiten gebrachte foto’s. Ook komt er voor de diehard fans een ultieme collector’s item box met veel speciale extra’s uit die periode en maar liefst 42 niet eerder uitgebrachte nummers.

The ‘Ace Of Spades’ Deluxe box set bevat:

Het ‘Ace Of Spades’ album, geremastered op halve snelheid van de originele master tapes

Twee dubbel live albums van niet eerder uitgebrachte shows van de ‘Ace Up Your Sleeve’ tour.

‘A Fistful Of Instrumentals’: Een 10” EP met niet eerder uitgebrachte instrumentale tracks uit 1980.

‘The Good, The Broke & The Ugly’: Een dubbel album met B-kantjes, outtakes en zeldzame nummers.

‘Ace On Your Screens’: Een DVD met zeldzame TV optredens uit de jaren 1980-81, een live show uit 1981 en een 5.1 audio mix van het originele album.

‘The Ace Of Spades story’: Een 40 pagina boek met het verhaal van ‘Ace Of Spades’ door middel van niet eerder gepubliceerde interviews met de mensen achter de schermen. Inclusief nooit eerder naar buiten gebrachte foto’s en memorabilia.

‘The Ace Up Your Sleeve’ tour programma

‘The Motörhead Rock Commando’ comic.

Een set van 5 poker dobbelstenen waarmee je het spel kan spelen op de binnenkant van het deksel.

Een gelimiteerde reproductie van de Nederlandse 7″ van ‘Ace Of Spades’, met een niet eerder uitgebrachte instrumentale versie op de B-kant.

Dit alles verpakt in een ouderwetse Wild West dynamiet doos.

Slechts een jaar na de albums ‘Overkill’ en ‘Bomber’ moest alles groter, sneller, harder en beter en verscheen al snel ‘Ace Of Spades’ waarop de band samenwerkte met producer Vic Maile. Het album bevatte 12 nummers waarbij alleen al de songtitels als ‘Love Me Like A Reptile’, Shoot You In The Back’, ‘The Chase Is Better Than The Catch’ en ‘The Hammer’ je oren deden bloeden. Dit album zorgde voor de definitieve doorbraak van de ‘three amigos’ Lemmy, Fast Eddie Clarke en Philthy Animal Taylor. Iedereen die hier aan twijfelt moet maar eens bij een gemiddeld heavy metal concert de Motorhead shirts tellen. Dan zie je gemiddeld vijf keer zoveel Motorhead shirts dan shirts van elke andere band en dat is al 45 jaar zo.

Bekijk hieronder een nieuwe video versie van ‘Ace Of Spades’:

De release van ‘Ace Of Spades’ was een magisch moment in de geschiedenis van de rock & roll. Fans weten nog waar ze waren toen ze dit album voor de eerste keer hoorden. Het album was en is een enorme inspiratie voor bands over de hele wereld om de energie, snelheid en attitude te verwerken in hun eigen werk. ‘Ace Of Spades’ is ground zero voor thrash, speed metal en punk/metal crossover.