Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Bruce Springsteen.

Op 19 mei 2016 gaf The Boss, Bruce Springsteen samen met de The E Street Band een optreden tijdens de Portugese versie van het Rock In Rio festival in Lissabon. Springsteen staat erom bekend dat hij concerten geeft die nogal lang duren, zo ook deze show van 27 tracks. Verwacht hits als , ‘Born To Run’, ‘Born In The USA’, ‘Dancing In The Dark’, ‘Glory Days’, ‘The River’ en nog veel meer. Springsteen op zijn best met de geweldige E Street Band.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Bruce Springsteen live @ Rock In Rio, Lisboa, Portugal (2016).