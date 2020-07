Frenna haalt meer dan 1 miljard streams wereldwijd

Donderdagavond werd Frenna op het podium van de Ziggo Dome, waar hij op dat moment een show gaf, door Quincy Promes verrast met een award voor het behalen van 1 miljard streams wereldwijd. Iets dat niet veel artiesten die Nederlandstalige muziek uitbrengen hem nadoen en wederom bevestigd dat Frenna tot de top van de muziekscene behoort. In 2019 was hij de meest gestreamde artiest van Nederland met ruim 325 miljoen streams en begin dit jaar kwam zijn ‘t album onderweg naar ‘Het Album’ direct na de release op nummer 1 binnen in de Album Top 100.

Ook zijn eerdere album ‘Francis’ is nog steeds een groot succes en staat al 85 weken in de hitlijsten. Onlangs verscheen er een remix van zijn single ‘Money Dey Yah’ waarop de succesvolle Franse artiest Vegedream te horen is en binnenkort kunnen zijn fans meer internationale releases verwachten. Ook verschijnt binnenkort ‘Wonder’, zijn nieuwe single met Akwasi, die hij gisteravond al live deed in de Ziggo Dome.

“Ik ben mijn fans zo dankbaar. Door mijn fans kan ik mijn droom leven, iedere dag opnieuw. Ik wil iedereen die naar mijn muziek luistert en daarmee aan deze miljard streams heeft bijgedragen uit de grond van m’n hart bedanken.”

– Frenna

Na monsterhits als ‘Verleden Tijd’ met Lil Kleine van zijn succesvolle album ‘Francis’ dat de platina status behaalde en goed was voor een Edison Pop Award bracht Frenna dit jaar ‘t album onderweg naar ‘Het Album’ en meerdere hitsingles uit. De nummer-1 hit ‘Wat Is Je Naam’ met Yxng Le is nog steeds de hitlijsten niet uit te slaan en ook ‘Venus’ met Ronnie Flex en Snelle en ‘Money Deh Yah’ waren goed voor miljoenen streams.

Eerder dit jaar bracht hij voor het eerst in drie jaar tijd weer muziek uit in de formatie SFB, waarvan de single ‘NAPIYON LAN’ met Murda ook een groot succes is in Turkije. Naast artiest is Frenna het brein achter verschillende succesvolle evenementen, zoals het festival 777, en runt hij ook het succesvolle label 777 records.