Mark of Chaos naar Willem Twee

Mark of Chaos is een jonge, driekoppige punkrock band. Ze zijn al bevriend sinds de basisschool en zijn zo samen opgegroeid met hun passie voor harde muziek. Na de release van hun eerste EP in 2019 is de band hard aan het werk met hun eerste full length album, waarvan nu de eerste demo’s te horen zijn. Sinds de EP release in 2019 stonden ze al op o.a. Bevrijdingsfestival Wageningen, Festival ’t Zeeltje en speelden ze shows door heel het land!

Mark of Chaos staat op 24 juli twee keer in Willem Twee in Den Bosch.