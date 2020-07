Ferdous gaat samenwerking aan met Frans label Kitsuné

Ferdous is een 27-jarige Afghaans-Nederlandse artiest, songwriter en producer. Ferdous viel op door releases met zijn electronica alter-ego TRACE7000 op label Turbo Recordings en maakte hij deel uit van pop duo Klyne. Voor deze laatste schreef en produceerde hij hun zelfgetitelde debuutalbum en hun single ‘Water Flow’ bereikte 22 miljoen streams op Spotify.

Als onderdeel van Klyne speelde Ferdous shows in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de US en opende hij voor artiesten als Metronomy en Christine and the Queens. Na jarenlange ontwikkeling van zijn soloproject is Ferdous is nu klaar voor meerdere releases in 2020 en daarna. Zijn nieuwe single ‘Talk 2’ wordt uitgebracht op het Parijse label Kitsuné Musique .

Ferdous over ‘Talk 2’: “Menselijke relaties kunnen uitputtend zijn. Als dingen verkeerd gaan, kun je de makkelijkste weg kiezen door de schuld bij de ander te leggen en op te geven; de moeilijkste weg is echter om een oplossing te vinden. ‘Talk 2’ gaat over dit laatste: je durft in een emotionele achtbaan te stappen in de hoop dichter bij elkaar te komen. Door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat het goed is om niet teveel te verwachten van mensen. Mensen zijn niet perfect, alhoewel de reflecties van dit digitale tijdperk ons dat willen doen geloven. Mens zijn betekent voor mij dat we imperfect zijn, maar ik geloof dat we de natuurlijke drang hebben om dichter bij elkaar te komen, zelfs als gesprekken moeilijk, confronterend of lelijk worden. Soms is het de moeite waard om hier doorheen te gaan, zelfs als je gekwetst kan worden en het niet zeker is of je een oplossing kan vinden. Dat is waar ‘Talk 2′ over gaat’.”