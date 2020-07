Lars Kroon komt naar Paradiso

Na een aantal jaren opnemen en touren met punkband St. Tropez besloot de Amsterdamse muzikant Lars Kroon begin 2019 dat het tijd was om zijn eigen album te maken. Hij schreef een paar nummers, nodigde wat vrienden uit in zijn studio en zo ontstond al snel een volledige plaat.

De spacepop van Lars and the Magic Mountain klinkt symfonisch en hypnotiserend met liedjes over toewijding, eerlijkheid en loyaliteit. Op dinsdag 29 september presenteert hij met band zijn debuutalbum in de grote zaal van Paradiso.