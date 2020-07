Fleurine speelt concert in de Tolhuistuin

Fleurine is zangeres, componist, tekstschrijver en een autoriteit op het gebied van Braziliaanse muziek. Ze heeft een toegewijde internationale aanhang verworven voor haar warme, omhullende klank en zachte ritmische drive en haar sluwe merk van vocale tovenarij. Ze is een in Nederland geboren, in Portugal opgegroeide polyglot die de afgelopen 20 jaar in de VS heeft gewoond.

Op haar zelfgeproduceerde release Brazilian Dream speelt Fleurine voor het eerst bijna al haar originele muziek. Samen met haar band; Boys from Brazil putten ze uit een breed scala aan populaire en folkloristische genres; van bossa nova en samba tot baiĆ£o.

Op donderdag 20 augustus geeft Fleurine een intiem openluchtconcert in de prachtige tuin van Paradiso Noord – Tolhuistuin.