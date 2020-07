Spidergawd komt naar Vera

De Noorse hardrock-formatie Spidergawd uit Trondheim, met voormalig Motorpsycho drummer Kenneth Kapstadt in de gelederen, komt voor de vierde keer langs in VERA. Tenminste als de zwarte builenpest geen roet in het eten gooit.

Hun alom geprezen vijfde album ‘Spidergawd V’ kwam vorig jaar uit en is minstens zo sterk als haar voorgangers. De heren laten op deze plaat nog steeds horen dat ze behoren tot de favorieten binnen de hardrock scene, waarbij je moet denken aan een mix tussen klassieke rockbands als MC5, Led Zeppelin en Black Sabbath. Voeg daar Soundgarden en Queens Of The Stone Age aan toe en het plaatje is compleet.

Spidergawd komt op 4 maart 2021 naar Vera in Groningen.