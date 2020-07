Brant Bjork komt naar Vera

Als ex-drummer van Kyuss en Fu Manchu is Brant Bjork tegenwoordig de leading man in de desertrockscene. Deze relaxte dude, skater en surfer uit de Sunny State of California is naast levende legende producer, labeleigenaar en hij brengt nog altijd met enige regelmaat platen uit. Zijn laatste wapenfeit is het in mei 2020 uitgekomen album met de bondige titel ‘Brant Bjork’, waarmee hij de Europese podia, inclusief Vera, bij langs gaat.

Bjork brengt een mix van psychedelische, soulvolle, groovy en sexy rock-’n-roll. Deze Low Desert Punk dude komt vanavond zijn ijzersterke livereputatie bewijzen.

Het support van de avond komt van MaidaVale. De vier dames van MaidaVale zouden samen met The Black Wizards optreden op 14 maart 2020, maar dit bleek de eerste afgelaste show van de corona-crisis te zijn. Nu gaan ze voor poging 2, maar nu als support van Brant Bjork op 2 mei in Vera in Groningen.