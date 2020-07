My Morning Jacket kondigt nieuw album aan: ‘The Waterfall II’

My Morning Jacket kondigde deze week hun nieuwe album ‘The Waterfall II’ aan, en brengen die vandaag digitaal uit. Het album is de opvolger van ‘The Waterfall’ uit 2015, dat destijds genomineerd werd voor een Grammy Award voor Best Alternative Music Album.

‘The Waterfall II’ werd geïnspireerd door de idyllische omgeving van de band in Stinson Beach én door een gecharmeerd gevoel van isolement, dat frontman Jim James vergelijkt met “living on our own little moon.” ‘The Waterfall II’ neemt de luisteraar met dromerige sferen mee langs het verse liefdesverdriet van James. Het album ontvouwt zich als een luchtig verhaal over verlies en herstel, roept een onuitwisbare pijn op maar verdwijnt nooit in wanhoop. De boodschap die James hoopt mee te geven met het album is: “there is hope beyond the pain and loss, if you learn to flow with life like water.”

Op 28 augustus komt ‘The Waterfall II’ ook als fysieke release uit. Luister hieronder naar de eerste single ‘Feel You’.