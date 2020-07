Nieuwe single The Grand East: ‘Absolute’

Twee jaar na hun laatste release bracht The Grand East gisteren hun nieuwe single ‘Absolute’ uit. De DIY-psych-soul-rockers speelden afgelopen jaren onafgebroken door heel Europa maar hebben zich nu teruggetrokken in hun nieuw gebouwde studio om te werken aan nieuw materiaal.

‘Absolute’ laat een nieuwe The Grand East horen, nog steeds voelen de muzikale uitbarstingen van de band als psychedelische trips, in ‘Absolute’ vindt het trio een meer elektronische en meditatieve sound. ‘Absolute’ heeft een poppy chillness door subtiele verrassingen maar vooral door de alsmaar doorlopende cadans van elektronische drums. Niet geremd door de afwezigheid van een drummer werd een HTML Drum Machine gedownload voor deze song. De basis van het nummer werd opgenomen voor ‘Wolffcast’, de podcast van muzikale vrienden DeWolff en is een weerspiegeling van de fase waarin het trio (Arthur Akkermans, Niek Cival en Teun Eijsink) zich bevindt.

Het laatste album ‘What A Man’ van The Grand East verscheen in 2018. De afgelopen tijd zorgde er gewenst en ongewenst voor dat de band een nieuwe richting is ingeslagen. Nadat de band een grote Europese tour moest onderbreken werd direct gestart met de bouw van eigen studio. Het artwork is (met houtskool) ontworpen door zanger Arthur Akkermans.