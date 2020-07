De leukste nostalgische concerten in Las Vegas op een rijtje

Bij een bezoek aan Las Vegas zijn er een aantal activiteiten die niet op je lijstje mogen ontbreken. Denk aan een bezoek aan The Strip, waar je talloze clubs vindt voor een gezellige avond.

Of wat te denken van een bezoek aan de casino’s in Las Vegas? Je kunt er terecht voor een hapje en drankje, maar vanzelfsprekend ook voor het spelen van je favoriete casinospellen als roulette en blackjack. Hoe deze spellen allemaal werken? Daar kan je op de site van Casinoscout alles over lezen. Een derde activiteit is het bezoeken van een concert in Las Vegas. Er worden hier door het jaar heen verschillende grote festivals georganiseerd, die al jaren populaire artiesten aantrekken.

Naast deze massale festivals zijn er verschillende kleinere podia waar je nostalgische concerten kunt bezoeken. Welke muziek hoort bij jou tot de absolute klassiekers? Kies je voor The Rolling Stones, of geef je de voorkeur aan The Beatles?

The Beatles in Cirque du Soleil

Een van de plekken die je tijdens een bezoek aan Las Vegas niet over zou mogen slaan is Cirque du Soleil. Hier worden optredens van The Beatles verzorgd. Hoewel je The Beatles hier zelf niet tegen het lijf zal lopen, is de muziek om van te smullen. Het neem je mee naar de tijd waarin The Beatles populair waren. Een nostalgisch uitje! Wist je dat er zelfs een gokkast van the Beatles tegenwoordig bestaat? Je kunt hier meer informatie vinden over gokkasten. Er zijn tegenwoordig gokkasten speelbaar van meer muziek bands waaronder the Rolling Stones, Queen en U2! De centrale ligging van Cirque du Soleil maakt dat je deze uitgaansgelegenheid heel eenvoudig kunt bereiken. Wellicht ken je het Cirque du Soleil uit Nederland!

Bezoek The Bronx Wanderers

Naast een bezoek aan de The Beatles in Cirque du Soleil zou ook een bezoek aan The Bronx Wanderers het overwegen waard kunnen zijn. Deze band treed op in een van de casino’s die je in Las Vegas vindt. Houd er rekening mee dat de tickets voor deze shows doorgaans razendsnel uitverkocht zijn! Het is dus verstandig om bij aankomst in Las Vegas direct te informeren naar de mogelijkheden. Je kunt de tickets vaak ook vooraf online bestellen.

Tip: kijk eens naar de video’s op YouTube, wanneer je nog niet bekend bent met The Bronx Wanderers. Het geeft je een goed beeld van hetgeen je mag verwachten tijdens de shows!

Verschillende festivals in Las Vegas

Eerder las je al dat er door het jaar heen regelmatig festivals georganiseerd worden in Las Vegas. Van deze festivals is het Electric Daisy Carnival, vergelijkbaar met het Nederlandse ADE, wellicht de meest bekende! Hoewel dit je mogelijk geen nostalgisch gevoel geeft, is dit festival meer dan het bezoeken waard. Er heerst een fijne sfeer, je hebt de keuze uit talloze podia en er zijn voldoende eet- en drinkgelegenheden om de dag mee door te komen.

Alternatieven voor het Electric Daisy Carnival

Het Electric Daisy Carnival, wat overigens vaak wordt afgekort tot EDC, is niet het enige populaire festival in Las Vegas. Ook Lost 80S Live en Psycho Las Vegas zijn voorbeelden van populaire festivals. Net als voor het optreden van The Bronx Wanderers geldt ook voor deze festivals dat je tickets het beste vooraf kunt bestellen. De tickets zijn snel uitverkocht, waardoor je het feestje alsnog moet laten schieten. Dat zou zonde zijn!