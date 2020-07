7 juli, de verjaardag van Ringo Starr

Ringo Starr, de drummer van The Beatles, mag vandaag proberen om 80 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit te blazen. Na in een paar bandjes gespeeld te hebben ontmoette hij tijdens een optreden in Hamburg The Beatles, toendertijd nog met drummer Pete Best. Al snel raakte Starr goed bevriend met John Lennon en Paul McCartney. Toen ze terugkeerden in Engeland verving Starr af en toe Best als drummer voor de “Fab Four”. Toen ‘Love me do’ uitkwam liet producer George Martin weten niet echt tevreden te zijn over de drumcapaciteiten van Best. De overige bandleden vroegen aan Epstein of hij Best wilde vragen te vertrekken, waarna Starr al snel zijn vervanger werd. En met Ringo Starr achter de drums werd The Beatles een van de meest succesvolle groepen aller tijden.

Op alle studio albums die The Beatles uitbrachten was Ringo Starr tenminste op één nummer als zanger te horen. De reden hiervan was om de drummer wat meer in de spotlights te zetten en de wereld te laten zien hoe veelzijdig The Beatles eigenlijk wel waren. John Lennon en Paul McCartney schreven af en toe een nummer speciaal voor Starr, waaronder ‘Yellow Submarine’ (Revolver) en ‘With a Little Help from My Friends’ (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band), dit omdat hij nou niet bepaald de beste zanger was en zijn stem nogal wat beperkingen had.

Ringo Starr trad in 1965 in het huwelijk met Maureen Cox, met wie hij drie kinderen kreeg (Zak, Jason en Lee). Helaas was het huwelijk van korte duur, het paar vroeg in 1975 echtscheiding aan. Zes jaar later hertrouwde hij met Barbara Bach. In 2010 gaf de drummer een interview voor een Amerikaanse krant waarin hij liet weten dat het geloof in God een belangrijke rol in zijn leven speelt. Zak Starkey, Ringo’s oudste zoon, is sinds 1996 de drummer van The Who en drumde ook een aantal jaren bij Oasis.