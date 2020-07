Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Motörhead.

Wacken Open Air is al jaren een begrip voor de rockers onder ons. In 2006 stond Motörhead op het podium van het festival, zij traden op tijdens de vierde dag van WOA. Buiten Motörhead gaven die dag nog meer artiesten acte de presence waaronder Arch Enemy, Morbid Angel en Whitesnake. De band, onder leiding van Lemmy Kilmister speelden een set van zo’n vijf kwartier en brachten onder andere ‘Killers’, ‘Metropolis’, ‘Overkill’ en natuurlijk ‘Ace of Spades’. Lemmy Kilmister Lemmy overleed op 28 december 2015 aan de gevolgen van een agressieve vorm van kanker.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Motörhead live @ Wacken Open Air, Germany (2006).