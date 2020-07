Cem vervolgt muzikale liefdesavontuur met ‘Favoriet’

De Haarlemse zanger Cem verraste een maand geleden met debuut ‘Lievelingsmens‘. Het nummer, dat over de liefde gaat, zijn meisje, maar feitelijk ook een ode aan de schoonheid van de vrouw, beschreef, wat een welkome binnenkomer voor de muzikale vastgoedondernemer. Nu, vervolgt hij zijn weg met ‘Favoriet’.

‘Favoriet’ is duidelijk samenhangend met het voorgaande nummer. Iedereen herkent het wel, dat je lievelingsmens je favoriete luchtje draagt. En dan niet eens parfum maar het geurtje wat jou verliefd doet maken. Ook Cem heeft dat mee gemaakt en deelt dat nu in zijn nummer ‘Favoriet’, dat hij logischerwijs ook heeft uitgebracht bij Black Box Entertainment.

Cem maakte al op zijn 18e de stap om in het vastgoed te stappen; 9 jaar later heeft de inmiddels 27 jarige ondernemer een makelaarspand, een cocktailbar, een lunchroom en meerdere bedrijfspanden en woningen in bezit. En dat gaf de sympathieke Haarlemmer de kans zich in zijn vrije tijd onbezorgd te kunnen storten op zijn muziek.

Nee, vooralsnog heeft Cem niet de intentie zijn vastgoed achter zich te laten en zich full time op de muziek te storten, maar wat niet is kan nog komen. Met ‘Favoriet’ zet hij echter wel in ieder geval een flinke stap naar nationale bekendheid met zijn muziek.