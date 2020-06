Camilla Blue is klaar met corona en komt met nieuwe single

Op vrijdag 3 juli lanceert Camilla Blue ‘Talk about it’, de vierde single van haar aanstaande nieuwe album ‘Yellow’. Een vrolijk uptempo nummer dat helemaal past bij dit moment. Zomer 2020 is begonnen en het verplicht thuiszitten is voorbij. Of zoals Camilla Blue het uitdrukt: “Ik ben helemaal klaar met corona en alles wat niet leuk is. Nu is het tijd om te shinen.”

Camilla Blue is de artiestennaam en het alter ego van Joyce Deijnen, uit Lithoijen (Oss). Ze componeert, schrijft teksten, zingt, speelt piano en gitaar, en combineert andere artistieke kwaliteiten zoals schilderen en ‘performen’ met haar muziek.

Over haar nieuwe single zegt ze: “In mijn hoofd is er altijd chaos. Ik moet mezelf continu bezig houden om niet in oude patronen te vervallen. De drie maanden noodgedwongen thuiszitten heb ik benut om mijn tweede album Yellow op te nemen. In de opbouw hiernaar toe breng ik eerst vrijwel alle nummers op single met videoclip uit. Ik heb het helemaal gehad met corona en heb gekozen voor het vrolijke ‘Talk about it’ als zomer song… wel met een licht bittere ondertoon.”

‘Talk about it’ is de opvolger van het zwoele ‘Loose Sand’, dat in april verscheen en goed scoorde op YouTube en Spotify. Van haar aanstaande tweede album Yellow bracht Camilla Blue eerder al de singles ‘When I get home’ (ode aan haar pleegouders) en ‘Iced Up’ uit. Het wordt een zeer gevarieerd album. Elke song schetst haar eigen wereld, met een eigen unieke klank en betekenis. Yellow en haar voorganger zijn de eerste twee van een reeks van vier albums met kleurenthema’s die samen één ‘Gesamtkunstwerk’ vormen.

Camilla Blue is één van de toptalenten die is doorgedrongen tot de halve finale van de Grote Prijs van Nederland, die vanwege de corona crisis is uitgesteld. In januari hervat ze de band tour met liveoptredens.