Camilla Blue waakt voor verlatingsangst op nieuwe single ‘Loose Sand’

Op 17 april lanceert Camilla Blue haar nieuwe single en videoclip ‘Loose Sand’. Na ‘When I get home’ en het recente ‘Iced up’ is ‘Loose Sand’ de derde single van het album ‘Yellow’, dat rond de jaarwisseling uit komt.

Camilla Blue is de artiestennaam en het alter ego van Joyce Deijnen. Over haar nieuwe single zegt ze: “Loose Sand gaat over verlatingsangst. Soms ben ik bang om verlaten te worden. Ik klamp me dan ergens aan vast, terwijl het in het leven juist gaat om anderen de ruimte te geven. Loose Sand refereert aan het bijbelse verhaal ‘Parabel van de zandkorrels’. Hoe krampachtiger je zand in je hand vasthoudt, hoe sneller het er uit glijdt.”

Joyce licht nader toe: “Ik schreef het nummer op het strand in Bordeaux tijdens een band tournee, na een van mijn heftige paniekaanvallen. Dit heeft mijn kijk op de wereld en mezelf veranderd. Thuisblijven, zoals we nu noodgedwongen met z’n allen doen, geeft je de gelegenheid om aandacht te schenken aan wat hiervoor geen prioriteit leek te zijn. Ook merk ik dat we alsmaar op jacht zijn naar beter en meer… het moet steeds maar goed gaan, je moet altijd maar mooi en stabiel zijn. ‘We absorb too much information’. Doordat je hier bijna noodgedwongen aan meedoet, krijg je onnodig veel stress. En intussen glipt wat je echt dierbaar is weg uit je handen. ’I’ll rather keep all the chairs empty in the end.. instead of having Loose Sand…’. ”

Multi-artiest

Camilla Blue bracht in 2018 samen met haar band het debuutalbum ‘Blue’ uit. Haar eerste single ‘Don’t turn on the lights’ haalde meer dan 50.000 streams op Spotify. Joyce componeert, schrijft teksten, zingt, speelt

piano en gitaar, en combineert andere artistieke kwaliteiten zoals schilderen en ‘performen’ met haar muziek. Voor haar nieuwe album ontwerpt ze een variatie aan CD-hoesjes en tasjes om de CD in te bewaren. ‘Blue’ en de opvolger ‘Yellow’ zijn de eerste twee van een reeks van vier albums met kleurenthema’s. Deze vormen samen één ‘Gesamtwerk’. Camilla Blue doet niet aan vaste stijlen en structuren. Voor haar is muziek een expressie van diepe innerlijke emoties en reflecties op de wereld om ons heen. Elke song schetst haar eigen wereld, met een eigen unieke klank en betekenis.

In het najaar hervat ze de band tour met liveoptredens.