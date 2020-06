Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Kool & the Gang.

Met wereldwijd meer dan 70 miljoen platen verkocht, kan men met recht zeggen dat Kool & The Gang behoort tot de allergrootste namen in de soul en funk. De groep – in 1964 begonnen als Jazziacs – brak door met hun bijdrage aan de film ‘Saturday Night Fever’. Maar dat was pas het begin van het succes. Met gigantische hits als ‘Celebration’, ‘Get Down On It’, ‘Cherish’, ‘Ooh La, La, La (Dancing Song), ‘Joanna’, ‘Fresh’, ‘Ladies Night’ en nog veel meer, rijgt de groep succes aan succes. Ook in Nederland zijn de hits niet van de radio te slaan en worden ze zelfs nu nog steeds veel gedraaid.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Kool & the Gang live @ Glastonbury (2011).