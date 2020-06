New Cool Collective komt naar Grenswerk

De achtkoppige, altijd goedgeklede band New Cool Collective (NCC) vierde afgelopen jaar zijn 25-jarig jubileum. Ze waren al vaker te gast in Grenswerk. Het collectief toerde al over de hele wereld, won vele awards en weet met hun unieke mix van jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo iedereen aan te steken.

Op het spiksplinternieuwe album Dansé Dansé weet New Cool Collective het tempo nóg meer op te voeren! New Cool Collective bestaat uit saxofonist Benjamin Herman, gitarist Rory Ronde, drummer Joost Kroon, percussionisten Frank van Dok en Jos de Haas, toetsenist Willem Friede, bassist Leslie Lopez en trompettist David Rockefeller.

New Cool Collective komt op 28 augustus naar Grenswerk.