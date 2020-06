‘The Mothers 1970’ eert vijftigjarig jubileum van Zappa’s unieke band

Verhief Frank Zappa kunst tot een muziekvorm of muziek tot een kunstvorm? Zijn avant-gardistische muzikale stijl was een samensmelting van verschillende stromingen, waarbij jazz, rock, psychedelische muziek en zelfs klassieke invloeden samenkwamen. Hiervoor werkte de veelzijdige componist en multi-instrumentalist vaak samen met andere artiesten (Captain Beefheart, London Symphony Orchestra) en maakte hij ook enige tijd deel uit van The Soul Giants. Na enige tijd en onderlinge strubbelingen nam hij de leiding van de band op zich en werd de groep hernoemd naar The Mothers Of Invention.

De samenstelling van de band werd aangepast en bestond in 1970 uit Ian Underwood, Jeff Simmons, George Duke, Aynsley Dunbar en voormalige leden van The Turtles Mark Volman en Howard Kaylan. Ter ere van hun relatief korte, maar productieve samenzijn, is afgelopen week het album ‘The Mothers 1970’ uitgebracht. Het album is online te beluisteren en ook verkrijgbaar als 4CD box.

Naast opnames die zijn uitgebracht op het album ‘Chunga’s Revenge’ uit 1970, zijn ook nooit eerder uitgebrachte live-registraties te horen. Waaronder het met Zappa’s cassetterecorder opgenomen ‘Portugese Fenders’. Hierop geeft hij, onder begeleiding van de rest van de band, een extatische gitaarsolo weg.