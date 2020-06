Gezusters Haim lanceren derde album: ‘Women In Music Pt. III’

Er werd al enige tijd reikhalzend uitgekeken naar het derde album van de gezusters Haim. Het afgelopen jaar werden er al een aantal voorproefjes gegeven. Zo brachten ze in 2019 al het nummer ‘Summer Girl’ uit, met een gedreven baslijn en drumbeat en verschenen er ook al nummers van het album in maart (‘The Steps’) en april (‘I Know Alone’). Het voorproeven is echter voorbij en nu is het tijd voor het hoofdgerecht: ‘Women In Music Pt. III’.

Hoewel het Californische drietal al sinds 2006 actief is, brachten ze hiervoor nog maar twee albums uit. Hun debuutalbum ‘Days Are Gone’ werd uitgebracht in 2013 en de opvolger ‘Something To Tell You’ stamt uit 2017. Daarna volgde een reeks van tours, waarbij ze ook Nederland aandeden. Ze traden op in Bitterzoet, speelden in Biddinghuizen tijdens Lowlands 2013 en stonden ook gepland voor Down The Rabbit Hole voor volgend weekend.