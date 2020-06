Thomas Azier komt naar TivoliVredenburg

Het talent van de Nederlandse componist, producer, zanger en performer Thomas Azier is eigenlijk te groot voor ons kikkerlandje – daarom bivakkeerde hij vanaf zijn negentiende ook veel in het buitenland. Dat leverde even intrigerende als afwisselende synthpopalbums op.

Debuutplaat ‘Hylas’ (2014) weerspiegelt Aziers Berlijnse periode, met veel techno-invloeden, opvolger ‘Rouge’ (2017) nam hij op in Parijs en die klinkt dan ook warmer en menselijker. Aan inspiratie geen gebrek, want een jaar later verscheen ‘Stray’.

Alledrie de albums zijn verfstreken op een veel groter schilderij, met een steeds specifieker, unieker en persoonlijker wordend muzikaal palet. Het in juni 2020 verschenen album ‘Love, Disorderly‘ is een indicatie van de uiteindelijke grootte van dat kunstwerk, met onder andere de singles ‘Hold On Tight’ en ‘Entertainment’.

Op donderdag 11 februari 2021 komt Thomas Azier naar TivoliVredenburg voor een concert.