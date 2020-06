Gino Vannelli komt voor twee concerten naar De Boerderij

In ruim 40 jaar verkocht Gino Vannelli meer dan 20 miljoen albums. De succesvolle Canadese zanger en tekstschrijver is het meest bekend van de hits ‘People Gotta Move’, ‘Hurts To Be In Love’ en ‘Wild Horses’. Gino combineert pop, rock, jazz, soul en zelfs klassieke muziek. Dit in combinatie met zijn onderscheidende stem levert een uniek en eigen geluid op.

Sinds zijn debuutalbum ‘Crazy Life’ in 1973 blijft Gino zich constant ontwikkelen. Hij staat er dan ook om bekend steeds nieuwe muzikale wegen in te slaan. Ook werkt hij regelmatig met grote orkesten, waaronder Montreal Symphony, Dansk Radio Orkester en het Metropole Orkest. Zijn talent en harde werken resulteerden in twee platinum albums, vijf gouden platen en vier Grammy nominaties.

Vorig jaar bracht hij zijn 20e album uit getiteld ‘Wilderness Road’; een gloednieuwe verzameling nummers die Vannelli schreef op akoestische gitaar. Zijn status van krachtige en innovatieve live-performer staat nog steeds als een huis. De levende legende treedt nog steeds over de hele wereld op voor zijn trouwe én nieuwe fans, van Jakarta tot Kaapstad, van Las Vegas tot Moskou en van New Orleans tot Tokyo.

Gino heeft een speciale band met Nederland en inmiddels ook met de Boerderij. Hij zal optreden met een grote 7-koppige band, op 30 september en 1 oktober 2021.