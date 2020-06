Haris benoemt de voelbare spanning in ‘Tension’

Niet de gebaande paden, maar zijn eigen koers. Dat is de route die de vierentwintigjarige Haris heeft uitgestippeld voor zichzelf. Al had hij met zijn winst van het vijfde seizoen van X-factor op zijn achttiende gemakkelijk voor het gebaande pad kunnen kiezen. Zo zit Haris echter niet in elkaar en sindsdien heeft hij zich zorgvuldig beraamd op de toekomst. In januari kwam al het nummer ‘Shivers’ uit. Met zijn vandaag verschenen single ‘Tension’ gaat hij verder op zijn nauwkeurig uitgestippelde koers, waarbij Haris zelf standvastig aan het roer staat.

Van het schrijfproces aan zijn voorgaande EP’s heeft hij geleerd dat hij meer van zijn emoties mag laten zien. Dat heeft de van origine Bosnische zanger dan ook toegepast in zijn nieuwe materiaal. ”Tension’ gaat over de spanning die je voor elkaar voelt, terwijl je die niet voor elkaar hoort te voelen’ aldus Haris.