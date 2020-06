27 juni, de verjaardag van Jack Poels

Je zou het hem niet geven, maar op 27 juni 1957 alweer, werd in het Limburgse America de zanger en gitarist van de bekendste dialectband van Nederland, Jack Poels, geboren. Poels werd in 1985 door ‘The Legendary Texas Four’ gevraagd als nieuwe zanger. Zijn enige eis, minimaal één nummer in het dialect, is geen probleem, en Rowwen Hèze, genoemd naar een markant figuur, die eind negentiende eeuw in America woonde.

Jack Poels speelt naast Rowwen Hèze, ook bij Herberg de Troost, speelt met onder anderen oud Toontje Lager-bassist Leon Giesen in de ‘Holland America Lijn’, is schilder en is dichter. Poels is een echte humorist; De sympathieke zanger richtte met Rowwen Hèze-accordeonist Tren van Enckevort de platenmaatschappij ‘PEEL’ (Poels Enckevort Eigen Label) en de muziekuitgeverij ‘MAAS’ (Muzikale Alliantie America Sevenum) op. Jack Poels viert vandaag zijn 63e verjaardag.