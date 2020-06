Sensation komt met indrukwekkend eerbetoon

Zaterdag 4 juli 2020, bijna 20 jaar na de eerste editie van Sensation, had het vernieuwde concept Beyond Sensation van event organisatie ID&T moeten plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA. Zoals vrijwel alle events deze zomer, kan ook Beyond Sensation geen doorgang vinden en wordt het event verplaatst naar 3 juli 2021. Echter, ID&T zou ID&T niet zijn als er geen creatief alternatief zou worden bedacht om de fans alsnog een onvergetelijke belevenis te bezorgen. De show ‘Monument of Light’ zal de Johan Cruijff ArenA doen oplichten en in de wijde omtrek te zien zijn.

“Met de show brengen we een eerbetoon aan iedereen die de hoop erin heeft gehouden tijdens de lockdown en willen we bovenal iedereen aanmoedigen om straks weer in volle glorie het leven te vieren. Na donkere tijden, komt er licht. Met dit gegeven is de ‘Monument of Light’ show ontstaan. De show is een creatieve doorvertaling van Sensation, waarbij artistieke beleving en entertainment al decennia lang voorop staan”, aldus organisator Eric Keijer.

De show start om 23:00 uur, die vanuit de hele wereld hier te bekijken is. De show vloeit naadloos over in een speciale 2 uur durende set van Sunnery James & Ryan Marciano, die volledig in lijn ligt met het verhaal van Sensation.

Wil jij hier bij zijn? Sensation biedt haar grootste fans de kans om deze unieke show op een heel bijzondere manier mee te maken: in een gezelschap van 4 vrienden, met het beste zicht vanuit de Koninklijke Loge in de Johan Cruijff ArenA! Fans kunnen zich via deze link aanmelden om kans te maken op 4 tickets.

Over Sensation:

Sensation werd in 2000 opgericht door ID&T grondlegger Duncan Stutterheim. In 2001 werd de eerste editie Sensation White georganiseerd, waarbij iedereen in het wit gekleed kwam feesten. Daarna verkocht Sensation Amsterdam ieder jaar steevast uit met ruim 40.000 bezoekers. De unieke shows en samenwerkingen met wereldberoemde artiesten maakten het event tot een groot internationaal succes. Sensation vierde successen in tientallen landen op vijf continenten en kreeg daardoor de titel ‘The World’s Leading Dance Event’.