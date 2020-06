Altin Gün deze zomer naar De Oosterpoort

De Turks-Amsterdamse psych-folkband Altin Gün stond al voor een dansende massa in een volle Grote Zaal tijdens Noorderslag, met hun opwindende mix van Turkse folk, psychedelica, funk en rock. Deze zomer komt de zeskoppige band terug naar De Oosterpoort voor twee shows in de Kleine Zaal.

Van het Into The Great Wide Open-festival tot Instanboel, van Gent tot Geneve, van Ravenna tot Rotterdam. Overal waar Altin Gün speelt maken ze nieuwe fans. De band bestaat uit muzikanten met zeer diverse achtergronden, van Turks tot Indonesisch tot zo Hollands als appelmoes. Het debuutalbum ‘On’ van Altin Gün laat horen wat er gebeurt als je Turkse volksmuziek combineert met stampende funkritmes, wah-wah gitaargolven en waaierende analoge orgels.

In de jaren zeventig combineerden Turkse artiesten als Baris Manço, Selda Bağcan en Erkin Koray muziek van hun jeugd en die van hun ouders met folkliedjes die bij feesten en serieuze gelegenheden werden gespeeld. Daar voegden ze de techniek en invloeden van het moment aan toe met als resultaat een muziekstroom die bijzonder rijk, dansbaar en geestverruimend klinkt.

Manço, Bağcan en Koray zijn helden van Altin Gün, maar de grootste inspirator is Neşet Ertaş. Een Turkse volksmuzikant wiens invloed en muzikale erfenis van onschatbare waarde is. Hij schreef nummers die in Turkije klassiekers zijn geworden. Nummers die ook Altin Gün tekstueel en thematisch in ere houdt, om er vervolgens andere maatsoorten, zoemende bassen, zwoele orgels en stevige saz-riffs aan toe te voegen.

Altin Gün komt op vrijdag 24 juli naar De Oosterpoort voor twee shows, een om 20.00 uur en een om 22.00 uur.