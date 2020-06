Pierce Brothers naar Metropool

Een paar jaar geleden zag je deze tweeling nog op straathoeken in thuisstad Melbourne. Opvallende verschijningen want naast tweeling ook nog een allebei een beste bos haar. Ze zien er misschien relaxed uit maar als ze spelen is het allemaal behoorlijk energiek. De mix van folk en pop gaat er in elk geval in als koek en de straathoek wordt verruild voor internationale podia. Er wordt welhaast eindeloos getourd maar de broers hebben even vrijaf genomen om nieuwe muziek op te nemen.

Beide broers spelen meerdere instrumenten en dat maakt de optredens van The Pierce Brothers boeiend en afwisselend. Grootste troef blijft echter hun samenzang die perfect op elkaar is afgestemd. Pinkpop ging al plat, Lowlands heeft de broers al gehad en ook wij hebben de heren op visite gehad: het was te gek! We heten The Pierce Brothers dus weer meer dan welkom, ditmaal in Enschede!

Pierce Brothers komen op 5 februari naar Metropool in Enschede.