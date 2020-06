Sigur Rós-frontman Jónsi kondigt nieuw album aan

De multidisciplinaire artiest en frontman van de band Sigur Rós, Jónsi, heeft zijn nieuwe album ‘Shiver’ aangekondigd. De release staat gepland voor 2 oktober en is het eerste nieuwe solo album van Jónsi in tien jaar. Er staan samenwerkingen op met de geprezen vocalist Liz Fraser van de Cocteau Twins, Robyn en producer A.G. Cook.

Met de band Sigur Rós bracht Jónsi de afgelopen jaren zeven albums uit. Tien jaar geleden verscheen zijn eerste solo-album ‘Go’. Jónsi staat bekend om zijn hoge zang en zijn gitaarspel waarbij hij gebruikmaakt van de strijkstok van een cello. Daarnaast produceert hij muziek voor films. Voor zijn creaties voor de films ‘How To Train Your Dragon’ en ‘Boy Erased’ werd hij genomineerd voor een Golden Globe in de categorie Beste Soundtrack.

‘Shiver’ duikt in de menselijke ervaring en onze verbinding met de natuurlijke wereld. Het laat de organische en dromerige klanken van Jónsi schuren met avant-gardistische experimentele stijl van producer A.G. Cook. Op papier lijkt dit een verrassende samenwerking, maar het resultaat zet de zoektocht van Jónsi naar het verleggen van grenzen in de kunst voort.

Eerder bracht Jónsi al de single ‘Exhale’ uit. Vanaf vandaag is ook de opvolger ‘Swill’ overal te beluisteren.

Tracklist Shiver:

1. Exhale

2. Shiver

3. Cannibal (with Liz Fraser)

4. Wildeye

5. Sumario Sem Aldrei Kom

6. Kórral

7. Salt Licorice (with Robyn)

8. Hold

9. Swill

10. Grenade

11. Beautiful Boy