Nothing But Thieves terug met nieuwe single: ‘Real Love Song’

Nothing But Thieves is terug met een nieuwe single: ‘Real Love Song’. Het nummer volgt op de single ‘Is Everybody Going Crazy?’ waarmee de Britse band dit jaar een comeback maakte en die inmiddels meer dan tien miljoen keer werd gestreamd. ‘Real Love Song’ is de tweede nieuwe track van de band sinds hun EP ‘What Did You Think When You Made Me This Way’ uit 2018. Hun nieuwe album, getiteld ‘Moral Panic’, komt op 23 oktober uit en is nu beschikbaar voor pre-order.

Waar ‘Is Everybody Going Crazy?’ luisteraars meenam op een grimmige trip naar een dystopische toekomst, verkent ‘Real Love Song’ het meest bezongen thema ter wereld: de liefde. Het nummer werd geproduceerd door Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys en Wolf Alice) en behandelt niet de romantische, geïdealiseerde kant van de liefde, maar de rauwe en vaak pijnlijke realiteit die volgens de band vaak onderbelicht blijft:

“An interviewer in Kuala Lumpur asked us why we don’t have a huge amount of songs about relationships or love. (…) The answer was that songs like that have been done to death and they rarely capture what love is actually like for most. Songs tend to be idealistic or Hollywood. ‘Real Love Song’ was an attempt to write a song about love from a self-aware perspective. It’s about the darker side of love – the painful, unrequited kind. It’s love lost or love never gained. Thank you to that interviewer from Malaysia – without you, this song would never exist.”

De afgelopen jaren heeft Nothing But Thieves bepaald niet stilgezeten. Zo verkochten ze meer dan 700.000 albums, waren ze goed voor 750 miljoen streams en traden ze op over de hele wereld, van Polen tot Amsterdam. Tijdens de lockdown deelden ze hun repertoire via YouTube in hun Solitude Sessions en eerder deze maand sloegen ze de handen ineen met fans voor een unieke versie van hun single ‘Sorry’. Deze uitvoering bestaat uit 150 video’s van fans die het nummer met de band meezingen en begeleiden op verschillende instrumenten.