Nicolas Michaux komt met nieuwe single

De Belgische singer-songwriter Nicolas Michaux deelt vandaag zijn nieuwe single ‘Nos Retrouvailles’, de laatste van zijn aanstaande album ‘Amour Colère’, dat op 25 september 2020 via Capitane Records zal worden uitgebracht. Opgenomen en geproduceerd door Michaux, die nu is gevestigd in Samsø, Denemarken, en zijn trouwe medewerker Morgan Vigilante, legt de nieuwe single een tijdloze charme vast die een geluid vindt in dezelfde geest als Alain Souchon en Andy Shauf. De track is gebaseerd op het traditionele Franse chanson en raakt thema’s als liefde, verdriet, scheiding en hereniging in deze of een andere wereld.

Opgenomen in Michaux’s Franse moedertaal, vertalen de teksten zich op pastorale beelden, beelden van romantiek.

“Twee zuivere diamanten onder dezelfde strohoed / In de donkerste nacht / Ik verlang naar de dag van onze reünie”.

De begeleidende video is geregisseerd door Simon Vanrie en werd in Brussel gefilmd op een industriepark met Michaux en Vanrie op zoek naar parallellen tussen de poëtische visie van het nummer en het visuele stuk, waarbij ze het punt benutten waar liefde en natuur een thuis vinden in de wereld van een vorige generatie.

Michaux zelf zegt over de muziek en video: “Ik begon dit nummer te schrijven in 2016 toen ik voor het eerst naar Samsø ging. Het was zonnig op de kleine binnenplaats van het huis dat we toen huurden. Ik voltooide het drie jaar later toen ik terugkeerde naar Samsø Island en een akoestische versie maakte voordat ik enkele maanden later de versie produceerde die op het album voorkomt.” Het is een beetje mysterieus, het nummer, maar ook goed uitgebalanceerd. Ik heb nauwelijks het gevoel dat ik het heb geschreven. Het was er altijd. Ontdekt in plaats van gecomponeerd. Het leent zich voor verschillende interpretaties en dat is wat ik er leuk aan vind. Het heeft er meer dan één stem.”

Nicolas Michaux, die eerder samen met Damon Albarn en Tony Allen optrad, is zowel singer-songwriter als muziekproducent. Geboren en getogen in België, verdeelt hij nu zijn tijd tussen Brussel, waar hij deel uitmaakt van het muzikale collectief Capitane Records en het Deense eiland Samsø waar hij met zijn gezin woont. Michaux, die zowel in het Engels als in het Frans zingt, scheidt sonisch tussen het grote tijdperk van het Franse ‘chanson’, de Amerikaanse songwriters, Britse rock uit de jaren 60 en de vroege new wave die begeleiding vindt door een uitgesproken persoonlijke geest. Zijn productiestijl schildert levendige sonische beelden, geworteld in een intieme kennis van zijn instrumenten en de texturen die ze oproepen.