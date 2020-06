Dinand Woesthoff naar Amsterdamse Bostheater

Voormalig Kane-zanger Dinand Woesthoff zal zaterdag 8 augustus, samen met gitarist Robin Berlijn, het podium betreden van het Amsterdamse Bostheater. Ze nemen je mee op reis van toen naar nu. Het wordt een unieke, akoestische show met een gelimiteerd aantal kaarten waarin de twee muzikanten hun nieuwe werk ten gehore brengen.

Dinand Woesthoff is van 1998 tot en met 2014 actief geweest als zanger van de Nederlandse rockband Kane. De afgelopen weken heeft hij voor het eerst sinds 6 jaar weer muziek uitgebracht: de nieuwe singles ‘Can You Hear Me’ en ‘Whatever Comes For Me’. Deze zomer geeft hij sinds jaren weer een concert waarin hij al zijn nieuwe muziek zal spelen.