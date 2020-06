17 juni, de verjaardag van Lee Ryan (Blue)

17 juni is de verjaardag van de in 1983 in het Engelse Chatham geboren Lee Ryan. Lee’s ouders scheidden toen hij 5 jaar oud was en toen ontdekte men ook dat hij dyslexie heeft. Tijdens zijn schooltijd kwam Lee in de band Blue, samen met Duncan James, Simon Webbe en Antony Costa. Met Blue scoorde Ryan tussen 2001 en 2005 hits als ‘Guilty’, ‘Breathe easy’, ‘Signed, sealed, delivered I’m yours’ (met Stevie Wonder en Angie Stone), maar vooral met het Elton John-nummer ‘Sorry seems to be the hardest word’, waarmee ze samen met diezelfde Elton John vijf weken op één stonden in Nederland. Vreemd genoeg kwam het nummer in Vlaanderen niet verder dan de tweede plek, hoewel de band in België veel meer hits scoorde.

Na vier albums besloot de band in 2005 uit elkaar te gaan en Lee Ryan startte een solocarrière. Zijn eerste single ‘Army of Lovers’ behaalde de top 3 in Engeland, Oekraïne en Italië. Daarna ging het steeds minder met Ryan’s carrière, hoewel hij nog wel 2 top 10-hitjes scoorde in België en redelijk populair bleef in de eerder genoemde landen. Ook werd hij het gezicht van Dolce & Gabbana, acteerde hij eventjes en kreeg in 2008 twee kinderen bij verschillende vrouwen.

In 2009 vonden Lee Ryan en zijn ex-bandleden dat de carrières van alle vier Blue-leden in het slop waren geraakt, waarna de band weer bij elkaar kwam. Ze vertegenwoordigden het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisiesongfestival in 2011 in Duitsland met het liedje ‘I can’, om als elfde te eindigen.