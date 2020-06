Clip-primeur: Eléonor & Gerry De Mol – Geen van Allen Zorgen

Het repertoire van de Nederlandse dichter J.J. Slauerhoff is er een dat bekend is geraakt als een van de belangrijkste literaire kunstwerken van tussen de twee wereldoorlogen. De in Friesland geboren schrijver/dichter werd niet voor niets in meerdere talen vertaald. Helaas is zijn werk voor velen in de vergetelheid geraakt; echter niet voor de Vlaamse Eléonor (Elly Aerden) en Gerry De Mol, die Slauerhoff’s ‘Ik had me het leven anders voorgesteld’ aangrepen voor hun eerste samenwerking. Hiervan komt nu ‘Geen van Allen Zorgen’ uit als single en clip.

“Gerry De Mol en ik vonden elkaar in onze passie voor poëzie en het repertoire van de Nederlandse dichter J.J. Slauerhoff.”, aldus Eléonor. “We besloten zijn teksten op muziek te zetten en speelden het voorbije jaar al enkele voorstellingen, samen met gitarist Jan-Sebastiaan De Geyter.”

Gerry De Mol maakte al poëzie- en muziekprogramma’s rond Herman De Coninck en Fernando Pessoa, en toonzette Kafka, Rilke, Goethe en Guido Gezelle voor het Kaaitheater, de AB en het Archipel poëziefestival in Sint Niklaas. Hij speelde bij Oblomow, en bracht samen met mede-bandlid Eva De Roovere ‘Kleine Blote Liedjes’.

Elly Aerden is onder anderen bekend als zangeres en frontvrouw van de groep Eléonor. Ze begon haar muzikale carrière met de groep Mairan. Ze is geregeld gastzangeres in andere formaties zoals Olla Vogala, Amorroma en Zefiro Torna. Zij zong in het verleden reeds fado, popmuziek, chanson en jazz. Elly zette reeds eerder poëzie op muziek, zoals Catullus en Sulpicia.

Ze hebben geen van allen zorgen

Voor ’t land van vroeger, en het volk van morgen.

De clip bevat fragmenten van dansende mensen uit België, Brazilië, Noorwegen en Italië (opgenomen vanuit hun huis tijdens de lockdown). Middenin de covid-19 pandemie laat de video een mooie internationale solidariteit zien. Muziek als helende en verbindende factor voor jong en ouder.