De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 12 juni 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 12 juni 2020.

Het is vandaag alweer vier jaar geleden dat het Pinkpop festival op legendarische wijze werd afgesloten door Sir Paul McCartney. Waarom ik dit aanhaal? Het was een van die magische momenten van verbroedering, emotie, kippenvel en ontroering waar live muziek voor kan zorgen. Dat gevoel, die beleving lijkt nu verder weg dan ooit. Pinkpop 2020 is geannuleerd, gaat niet door, is er niet. De voormalige draf en renbaan in Landgraaf ligt er verlaten bij. Normaal zou het terrein vol in opbouw zijn voor het festival dat er volgende week zou losbarsten. De kaarten zouden wellicht helemaal zijn uitverkocht en talloze muziekliefhebbers zouden de buzz voelen in aanloop naar een van de mooiste festivals van het jaar. De temperatuur stijgt elke dag een beetje, het wordt zomer. Een zomer zonder festivals dit jaar. Wat waren we toch een rijk volk, wat moeten we ons toch gelukkig prijzen dat we zoveel moois hadden om uit te kiezen. Laat het een les zijn dat we met zijn allen leren om straks als we dit allemaal weer terug mogen krijgen, dat we er dan meer dan ooit tevoren de waarde van inzien.

Enfin, het is niet allemaal kommer en kwel want in Brazilië vieren ze vandaag de ‘dia dos namorados’ de dag van de geliefde. Officieel wel op anderhalve meter blijven, maar wat let je dan om liefdesliedjes naar elkaar te zingen ?

Deze overpeinzingen in gedachten houdend moet uw Playlist redactie wel zeggen dat 2020 ondanks dit alles toch een mooi en rijk muziekjaar is aan het worden. Er wordt dan wel voorlopig niet getourd, maar dat weerhoudt artiesten er toch niet van om mooie muziek uit te brengen. Onze taak is het dan om de mooiste, meest bijzondere en meest diverse muziek dan aan jullie voor te stellen in de wekelijkse update van de steeds populairder wordende Maxazine Spotify Playlist. We zijn hier ten burele blij en dankbaar dat we elke week het aantal volgers van de lijst mogen zien groeien en dat we bemoedigende berichten krijgen dat we eigenlijk best een leuk lijstje maken. Zijn we blij mee. Ook deze week weer hebben we ons beste beentje voorgezet en de oren goed opengehouden. Hoe krijgen we anders weer een lijst samengesteld die jullie het luisteren waard vinden ? Precies niet door op onze handen te gaan zitten !

Deze week is echt ene mooie geworden hoor, bel je BFF om te zeggen dat hij of zij zich ook even moet abonneren op de lijst. Je grootmoeder, je schoonmoeder, en die aardige buurvrouw hebben vast ook Spotify. Kortom, spread da word!

Deze week vind je bijvoorbeeld de nieuwe Bob Dylan in de lijst (wat? Ja, de nieuwe van Bob Dylan, zoek maar op in de muziekencyclopedie als je er nog nooit van gehoord hebt). Verder nieuw werk van Nederlandse band Vanderlinde, de nieuwe Benny Sings, Anne Clarke en ook Lou Reed! Ik zou zeggen oordoppen in, headset op en genieten maar.