Norah Jones komt met zevende album

Het rustgevende, zachte stemgeluid van Norah Jones komt uitstekend tot zijn recht in roerige tijden. Haar zevende solo-album, ‘Pick Me Up Off The Floor’, komt dan ook precies op het juiste moment. Haar muziek geeft lucht, licht en kleur, wat ook goed merkbaar is op de officiële single ‘To Live’.Eerder verscheen het nummer ‘I’m Alive’, dat ze maakte met Wilco frontman Jeff Tweedy.

Na de tour van haar album ‘Day Breaks’ was Jones even uitgekeken op de druk van het maken van een heel album. Er lag echter nog genoeg materiaal op de plank van sessies en losse opnames, die op zichzelf al goede tracks waren. Op het album blijken de nummers echter als een nauwkeurig gelegde puzzel in elkaar te vallen. Tijdens het uitlaten van de hond luisterde ze keer op keer naar de liedjes op haar telefoon en ontdekte ze dat er een rode draad te vinden is in de liedjes, die goed aansluit bij de tijdsgeest die ze waarnam in de wereld.

“Living in this country — this world — the last few years, I think there’s an underlying sense of, ‘Lift me up. Let’s get up out of this mess and try to figure some things out,'” zegt Jones. “If there’s a darkness to this album, it’s not meant to be an impending sense of doom, if feels more like a human longing for connection. Some of the songs that are personal also apply to the larger issues we’re all facing. And some of the songs that are about very specific larger things also feel quite personal.”