9 juni, de verjaardag van Jon Lord

Vandaag zou Jon Lord, mede-oprichter en toetsenist van de legendarische band Deep Purple 79 jaar zijn geworden. Lord, geboren op 9 juni 1941 te Londen, Engeland richtte in 1968 Deep Purple op en was samen met drummer Ian Pace het gezicht van de band in de periode 1968-1970. Hij was mede verantwoordelijk voor veel van de band’s hits, waaronder ‘Smoke on the Water’.

Lord was ook de toetsenist die het legendarische stukje orgel speelde in ‘Child of Time’. Hij bleef bij de band tot in 1970 ze weer bij elkaar kwamen tot aan zijn “pensioen” in 2002. Waarschijnlijk was hij het meest bekend van zijn orkestrale werk ‘Concerto For Group And Orchestra’, dat voor het eerst te zien was in 1969 in de Londense Royal Albert Hall met Deep Purple en de Royal Philharmonic Orchestra. In 1999 werd het nog eens dunnetjes overgedaan. Lord werkte samen met Whitesnake, Paice, Ashton And Lord, The Artwoods en Flower Pot Men.

Lord overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker in 2012 in een ziekenhuis in Londen in het bijzijn van zijn familie. Jon Lord is 71 jaar geworden.