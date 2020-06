Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Madness.

Madness is één van de meest succesvolle bands ter wereld. De groep uit Londen staat bekend om de aanstekelijke en unieke mix van ska, reggae, pop, punk en een flinke dosis humor. De band uit Camden Town wordt in 1979 opgericht en breekt datzelfde jaar door met debuutplaat ‘One Step Beyond’, met de onvergetelijke hits ‘Night Boat To Cairo’, ‘My Girl’ en ‘One Step Beyond’. In de jaren daarna scoort Madness wereldhit na wereldhit en staat maar liefst 214 weken in de hitlijsten. Liedjes als ‘Our House’, ‘Baggy Trousers’ en ‘Embarassment’ groeien uit tot classics en zijn vandaag de dag nog overal te horen.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Madness live @ House Of Common, London (2016).