Typhoon, Snelle, Nick & Simon en meer komen op alternatieve zomerfestivals

Meer dan 18 artiesten en DJ’s als Typhoon, Snelle, Nick & Simon, Sunnery James & Ryan Marciano, Lucas & Steve en Nicky Romero zijn deze zomer alsnog live te bewonderen voor hun fans. Zij slaan de handen ineen voor “De Tuin van 2020” en “Het Strand van 2020” waar maximaal 100 bezoekers de mogelijkheid krijgen om live optredens bij te wonen in een unieke intieme setting in de natuur. Initiatiefnemers zijn Typhoon en Tribe Company, onder meer bekend van De Vrienden van Amstel LIVE.

Ook Lil Kleine, Douwe Bob, Rolf Sanchez, Trijntje Oosterhuis, Diggy Dex, 3JS, Rowwen Hèze en de DJ’s Fedde Le Grand, Quintino, Mike Williams en Sam Feldt treden deze zomer op. Geïnteresseerden kunnen alleen arrangementen kopen als zij zich registreren. Op deze manier kan de organisatie vooraf controle gesprekken voeren zoals dat ook in de horeca wordt gedaan en kunnen bezoekerssamenstellingen worden bekeken. De verkoop zal starten op het moment dat de overheid ook daadwerkelijk besluit om de volgende stap op de routekaart te zetten waarbij maximaal 100 bezoekers worden toegelaten. Indien de optredens daarna toch noodgedwongen moeten worden geannuleerd krijgen de bezoekers hun geld terug.

Voor de optredens zijn speciale locaties gevonden die volledig worden ingericht op de 1.5 meter samenleving. Zo zullen er eenrichting looproutes zijn, worden er extra hygiëne maatregelen genomen en zijn alle zitplaatsen op 1.5 meter van elkaar in De Tuin. Het theater voor de DJ’s is zelfs ontworpen met een eigen terras voor elke gast zodat er ook hier veilig binnen de 1.5 meter richtlijnen genoten kan worden van de muziek.

Glenn de Randamie (Typhoon): “Voor veel artiesten was het cancellen van de festivalzomer begrijpelijk maar wel een behoorlijke klap. De gevolgen voor elke laag in de entertainmentbranche, van roadie en podiumbouwer tot boeker en artiesten zijn gigantisch. Als ik voor mezelf praat heeft het wel even geduurd voordat de energie weer daar was om vooruit te kijken. Maar we kunnen niet wachten om de muziek weer te delen met onze fans, binnen de beperkingen, maar in liefde en volle energie. Al vraagt dit om wat aanpassingen.”

Zo zullen alle artiesten driemaal per dag optreden en zal een arrangement vanaf € 75,- per optreden kosten. Machiel Hofman van Tribe Company daarover: “Omdat leveranciers en artiesten voor De Tuin en Het Strand anders durven te denken kunnen we een kaartprijs aanbieden die past bij deze tijd. Zeker gezien het exclusieve karakter en de persoonlijke touch die elke bezoeker zal ervaren. Het zullen gedenkwaardige zomeravonden worden voor zowel de bezoekers als de artiesten zelf.”

De Tuin van 2020

Typhoon: 3 & 4 juli, 28 & 29 augustus

Snelle: 17 & 18 juli, 14 & 15 augustus

Nick & Simon: 11 & 12 juli, 12 & 13 augustus

Paul de Leeuw: 10 juli & 21 augustus

Lil Kleine: 24 & 25 juli

Diggy Dex: 19 augustus

Douwe Bob: 9 juli

Trijntje Oosterhuis: 22 & 23 juli

Rolf Sanchez: 15 & 16 juli

3JS: 3 augustus

Rowwen Hèze: 17 augustus

En vele anderen..

Het Strand van 2020

Fedde Le Grand: 25 juli, 9 augustus

Lucas & Steve: 19 & 31 juli, 7 augustus

Mike Williams: 24 juli

Nicky Romero: 18 juli, 2 & 14 augustus

Quintino: 8 augustus

Sam Feldt: 26 juli & 15 augustus

Sunnery James & Ryan Marciano: 17 juli, 1 & 16 augustus

En vele anderen..