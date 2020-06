Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Bowie.

David Robert Jones, beter bekend als David Bowie mag worden beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten vanaf de jaren zestig tot heden. Hits als ‘Space Oddity’, ‘Changes’, ‘Life on Mars?’, ‘Ziggy Stardust’, ‘Let’s Dance’, ‘Absolute Beginners’ en ‘Heroes’ zorgden ervoor dat hij wereldwijd een enorm aantal platen verkocht. Buiten de muziek was Bowie ook te zien in een aantal films waaronder ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’, ‘The Hunger’, ‘Labyrinth’ en was hij te zien als zichzelf in de West-Duitse film ‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’.Tijdens het ruim 2,5 uur durende concert dat wij jullie vandaag aanbieden brengt Bowie een aantal grote hits waaronder ‘Life on Mars?’, ‘Ashes to Ashes’, ‘China Girl’, ‘Starman’ en nog veel meer.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Bowie live @ 36th Montreux Jazz Festival (2002).