Arvivi brengt Quarantina uit op eigen internationaal label

Arvivi zet door en brengt het minimalistiche Bossa Nova-dance nummer ‘Quarantina’ uit op het dit jaar opgerichte Arvivi Records. Een vers label, opgericht door de 23-jarige Arvivi uit Den Haag, die direct doorpakte en ook Arvivi Records UK Ltd opzette. Een nieuw interationaal label met Arvivi zelf als eerste signing.

‘Quarantina’ is nu uit, een minimalistische Bossa Nova, gemixt met dance, waarmee hij de zomer vol vertrouwen tegemoet kan gaan. Een lekkere plaat, opgenomen in de quarantaine-tijd van deze coronacrisis, vandaar ook de naam ‘Quarantina’. Arvivi nam het nummer op met medewerking van CP. Sucio. “Quarantina’ is nu te beluisterne op de verschillende streamingsdiensten.