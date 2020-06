Ozark Henry speelt ‘Birthmarks’ integraal

In 2007 lanceerde AB een tijdloze reeks: ◄◄ REWIND. Centraal in deze reeks staan Belgische artiesten die integraal ‘hun klassieker’ performen. Noem het een mijlpaal in hun carrière of meer zelfs: een sleutelplaat uit de Belgische popmuziek. Het gaat vaak om albums die – zij het niet uitsluitend – in het collectieve geheugen gegrift zijn. Noem het ankerpunten in het Belgische muzieklandschap. Elk ‘pièce de résistance’ wordt met andere woorden integraal gebracht. Integraal? Jawel, exact in die volgorde zoals de artiest zijn/haar verhaal destijds (of nog steeds) wil(de) vertellen.

Ozark Henry speelt op 4 mei 2021 daarom integraal zijn überklassieker ‘Birthmarks’. ‘Birthmarks’ van Ozark Henry is twintig jaar oud en dat – u hoort het tromgeroffel al van ver weerklinken – moet gevierd worden! En terecht! Want ‘Birthmarks’, het derde album van het geesteskind van Piet Goddaer, is niet toevallig het meest succesvolle Ozark Henry album. Niet verwonderlijk want uit het album werden niet minder dan 5 singles getrokken: ‘Rescue’, ‘Sweet Instigator’, ‘Seaside’, ‘Word Up’ en ‘Intersexual’.

Piet Goddaer noemde dit album destijds zijn ‘alles of niets’-album. Het werd duidelijk deze laatste. ‘Birthmarks’ werd platina en stond – hou u vast – meer dan 90 weken in de Ultratop-album-hitparade. Anno 2020 zijn daarvoor 20.000 verkochte exemplaren voor nodig. In 2001 waren er dat 50.000. Het leverde Piet Goddaer meteen een felbegeerde plek op het podium van Rock Werchter én twee uitverkochte AB’s wat in die tijd eerder uitzondering was.