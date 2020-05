Nieuw album Ray LaMontagne: ‘MONOVISION’

Grammy-winnaar Ray LaMontagne bracht afgelopen week zijn nieuwe single ‘Strong Enough’ uit, ter aankondiging van zijn nieuwe album ‘MONOVISION’, dat op 26 juni uitkomt. Het nieuwe album telt tien nummers en werd door de zanger geschreven en geproduceerd. Hij speelde ook zelf alle instrumenten in.

De eerste single ‘Strong Enough’ kenmerkt zich door het typische LaMontagne-geluid van gitaar en raspende vocalen. De single is niet het eerste voorproefje van het nieuwe album. Eerder deze maand bracht de zanger al de track ‘We’ll Make It Trough’ uit, een nummer dat inhaakt op de crisis die mensen nu wereldwijd doormaken. Over de reden dat hij ‘We’ll Make It Through’ heeft geschreven zegt Ray: ‘I wrote this to make myself feel better. I hope it does the same for you.’

Over Ray LaMontagne

Ray LaMontagne begon zijn loopbaan ooit nadat hij een nummer van Stephen Stills op de radio hoorde. Hij was zo geïnspireerd dat hij meteen zijn baan opzegde in de schoenenfabriek waar hij werkte, om een eigen muziekcarrière te beginnen. Hij heeft door de jaren heen zeven studioalbums uitgebracht – waaronder ‘Supernova’ – waarvan zes in de top tien van Bill Billboard’s Top Rock Albums terechtkwamen. In 2010 won hij een Grammy voor zijn album ‘God Willin’ & the Creek Don’t Rise’.