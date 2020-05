She Brought Me Gasoline – On Values & Trash

She Brought Me Gasoline is een Kroatische bluesband, die mij al een jaar of vier geleden ter ore kwam toen deze de single ‘Pathway/Soul Made In China’ uitbracht. Het is een band, die zich concentreert op klassiek gemaakte blues, dus door het gebruik van instrumenten als banjo en resonator gitaar. De band bestaat uit Kristijan Keveševic (zang, banjo, mondharmonica), Zac (gitaar, zang), Zlatko (bas) en Markan (drums).

Met ‘On Values & Trash’ is onlangs het debuutalbum verschenen met daarop twaalf door Kristijan geschreven nummers. Muzikaal bevinden we ons ergens in het gebied tussen de klassieke blues, folk en alt-country. Vlotte dansbare nummers worden afgewisseld met bedachtzame en slepende balladen. Bas en drums houden de zaak losjes bij elkaar, wat resulteert in een swingende begeleiding. Gitaar en banjo vullen elkaar daarbij mooi aan, zoals te horen in de ballad ‘I Can’t Travel Fast’. Zwakke stukken staan niet op de cd. Nummers die een extra vermelding verdienen zijn mijn inziens. het droevige ‘Sve Te Kilometre’ en de ballade ‘Ten Beers After’ over een eenzame drinker.

Na de eerder genoemde single uit 2016 schreef ik al dat ik benieuwd was naar het vervolg. Nu deze verschenen is in de vorm van dit album kan ik alleen maar bevestigen dat She Brought Me Gasoline mijn nieuwsgierigheid bevredigd heeft. (7/10) (Go Country Records)