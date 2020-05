Full Concert: Paul McCartney live @ ACL Festival, Texas, USA (2018)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Paul McCartney.

Op 5 oktober 2018 gaf Sir Paul McCartney een marathonshow tijdens het Austin City Limits festival in de USA. Het optreden – van een kleine 2,5 uur – speelde Paul een groot aantal hits uit de Beatles periode, uit zijn Wings tijd en een eerbetoon aan Jimi Hendrix. ‘A Hard Day’s Night’, ‘Can’t Buy Me Love’, ‘From Me To You’, ‘Lady Madonna’, ‘Something’, ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’, ‘Band On The Run’, teveel om op te noemen. Ga er maar eens goed voor zitten zouden wij zeggen!

Kijk, luister en vooral geniet van Paul McCartney live @ ACL Festival, Texas, USA (2018).