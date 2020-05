Ray LaMontagne terug met nieuwe single: ‘We’ll Make It Through’

Ray LaMontagne begon zijn loopbaan ooit nadat hij een nummer van Stephen Stills op de radio hoorde. Hij was zo geïnspireerd dat hij meteen zijn baan opzegde in de schoenenfabriek waar hij werkte, om een eigen muziekcarrière te beginnen. In 2004 kwam zijn eerste album uit, daarna volgden er nog vier. Nu is hij terug met een nieuw nummer dat inhaakt op de wereldwijde crisis waarin we ons bevinden: ‘We’ll Make It Through’.

De bijbehorende video is gemaakt door Ray’s zoon Tobias en bestaat uit familiefoto’s. Over de reden dat hij ‘We’ll Make It Through’ heeft geschreven zegt Ray: “I wrote this to make myself feel better. I hope it does the same for you.”